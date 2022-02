Ministeeriumi vastulause Saaremaa ettevõtjate liidule: arusaadavalt on hinnatõusuga keeruline nõustuda, kõik tuleb aga millegi arvelt

"Arusaadavalt on kohalikel keeruline hinnatõusuga nõustuda, kuid me kõik näeme, mida teevad energiahinnad ning kõikide teiste kulude kasv. Samal ajal soovivad saarte elanikud ja ettevõtjad üha paremat teenust ja rohkem väljumisi, mis paraku ei saa tulla mitte millegi arvelt. Hinnatõusuga saame paremini toime tulla suurenenud kuludega ning täiendavate väljumistega suursaarte vahel," kommenteerib olukorda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete nõunik Taavi Audo täna Ärilehes ilmunud Saaremaa ettevõtjate liidu rahulolematust.

Audo selgitab, et aruteludest ettevõtjatega ja kohalike omavalitsustega jõudsid nad viie muudatuseni detsembris väljaöeldu plaani ja nüüdseks paika loksunud nägemuse vahel. "Me vähendasime suurtele ja väikestele veokitele hinnatõusu suurust, et avaldada väiksemat mõju kohalikule ettevõtlusele. Tekitasime samal eesmärgil sooduspileti N1- klassile ehk kuni 3,5t täismassiga veokitele (väiksemad kaubikud). Samuti suurendasime lisareiside arvu nii palju kui praeguse taristu ja laevadega on võimalik ning otsime aktiivselt parvlaeva, mida prahtida suursaarte vahele, et tulla vastu kogukonna soovidele veelgi tihedamaks reisigraafikuks. Lisaks vähendame reedest ja pühapäevast hinnakoefitsienti, mis kajastub määruse lõplikus versioonis," lisas ta.