FOTO | Kuidas tundub? Omapärase välimusega majad ehivad linnaruumi juba peagi

Volta kvartali arendus lähtub töö- ja elukoha ning ühiskondliku taristu samasse piirkonda toomise ehk WoHo (Work and Home) ideest. Kokku rajatakse sinna planeeritult kaheksakümmend viis korterit kokku, lisaks veel äripinnad. Voltasse on planeeritud ka toidutänav, vaba aja veetmise võimalused ning lasteaed. Kogu parkimine hakkab tulevikus toimuma kvartali keskele rajatavas maa-aluses parklas.

Estateguru kaudu küsitakse investoritelt kokku laenusummas 650 000 eurot. Tänaseks on rahastust leidnud 44,5 protsenti. Toetavaid investoreid 949.

EstateGuru ja Endoveri varasema koostöö käigus on Endoverile laenatud 11 950 000 eurot. Kõik laenud on makstud tagasi tähtajaks või juba enne seda. Kaks suurimat projekti on olnud Klaussoni Kommivabrik Kalamajas (samas piirkonnas nagu Volta projekt), kus laenu kogusumma oli 5 507 470 eurot, ja Rocca Tower A ja B, mille jaoks laenati 4 570 429 eurot.