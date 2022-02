Venemaad ähvardav ennenägematu sanktsioonide pakett on Saksamaale ebamugav

2017. aastal hakkas Saksamaa suurtootja Daimler ehitama Moskvasse Mercedes-Benzi autotehast. Kaks aastat hiljem avati see uhkelt, kohal olid isegi president Putin ning toonane Saksamaa majandus- ja energiaminister Peter Altmaier. Minister kiitis kahe riigi majanduslikku koostööd ja ütles, et uue tehase avamine on tähtis verstapost, mis näitab nii suure autotootja kui ka kahe riigi ettevõtjate pühendumist. Ühtlasi tõdes ta, et poliitilised erimeelsused on kahe riigi vahele siiski jäänud.

„Edukas Venemaa on ka eduka Saksamaa huvides,” märkis ta. Skisofreeniline olukord muutus eriti tõsiseks 2014. aastal, kui Venemaa annekteeris Krimmi. Ühelt poolt olid sakslased nõus, et karme sanktsioone on vaja, ja reageerisidki tõsiselt, kuid samal ajal on jäänud püsima nende huvi Venemaa vastu.