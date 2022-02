Kasela ettevõte valmistub kahjumliku Soome tehase müügiks

“Soome üksus oli meie ainuke kahjumlik üksus ning strateegiline otsus sellest ärist loobuda oli planeeritud juba varem. Peale pikaajalist protsessi leidsime arvatavasti parima uue omaniku meie Soome ettevõttele ning soovime neile ja oma töötajatele edu ühises uues ettevõtete pere,” ütles PRFoodsi juht Indrek Kasela.

“Kuna Soomes ei näinud me võimalust kasvatusmahu tõstmiseks, oli otstarbekam loobuda Soomes nii tootmisest kui kalakasvatusest, eriti arvestades, et järsult tõusnud tooraine hinna tingimustes ei olnud näha ei lühi- ega pikaajalises plaanis perspektiivi iseseisva ettevõttena jätkates Soome üksuse tulemuste paranemiseks sellele tasemele, mis on teistes PRFoods üksustes,” märkis Kasela.