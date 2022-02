Värske börsiettevõtte Airoboti aktsiad alustasid kauplemist tõusuga

Esimese kolmveerandi tunniga ületas kauplemiskäive 100 000 euro piiri ning omanikke oli vahetanud üle 18 000 aktsia. IPO käigus pakkus Airobot 156 942 aktsiat, millest sai tulu lugu 730 000 eurot.

„Milline suurepärane viis alustada aastat uue tehnoloogiaettevõtte tulekuga Nasdaq First North turule! Mul on väga hea meel näha Eesti ettevõtjate kasvavat isu ja ambitsiooni tuua oma ettevõtted avalikule turule ja pürgida ülemaailmse edu poole,“ ütles Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots.

„Investorid näitasid suurt huvi Airoboti aktsiapakkumise vastu, mis märgiti üle 6 korda. Võtame seda tulemust suure tunnustusena ja märgina, et investoritel on meie ettevõttesse usku. Nasdaq First North annab Airobotile võimaluse astuda suur samm edasi oma eesmärkide poole,” ütles Airoboti asutaja ja tegevjuht Heiki Aulik.

Pakkumise käigus märgiti 4084 investori poolt kokku 778 183 aktsiat 3,867 miljoni euro eest.

Airobot kavatseb pakkumise tulu kasutada ennekõike oma meeskonna laiendamiseks, tootmismahtude suurendamiseks ja tootearenduse investeeringuteks aga ka uutele turgudele sisenemiseks, keskendudes lähiaastatel Rootsi, Taani, Soome ja Poola turule.

OÜ Airobot on 2013. aastal asutatud sisekliima tehnoloogia- ja tootmisettevõte, mille eripäraks on ettevõtte sõnul tugev tarkvara ja õhuanalüütika. Airobot Grupi põhitooteks on nutikad ventilatsiooniseadmed, mis loovad kodudesse tervisliku sisekliima.

Seadmete müügiga on tegeletud veidi üle kolme aasta, millest viimasel aastal on selleks kaasatud ka müügiinsener. Airobot Grupp on müünud üle 500 ventilatsiooniseadme.