Kaks tuntud ettevõtet alustasid koostööd, et pakkuda elektroonikale kindlustuskaitset

Salva Kindlustuse varakindlustuse osakonna nooremtootejuht Riho Vilippus lausus, et viimaste aastatega laialt levinud kaugtöö, kodukontori ja distantsõppe vajadus kasvatas kahjude hulka kümnendiku võrra ning inimesed on hakanud aktiivsemalt otsima võimalusi kaitsmaks oma kodutehnikat ning tööks ja õppimiseks vajalikke seadmeid.

„Meie kogemus näitab, et 95% elektroonikaga tekkinud kahjudest on seotud olmekahjudega, nagu näiteks mahakukkumine või vedeliku pealevalamine. Seadme- ja lisagarantii kindlustuskaitse pakkumine otse kaupluse kassas, üheaegselt kauba soetamisega säästab inimeste aega ning kiirendab ja lihtsustab kahjukäsitluse protsessi,“ ütles Riho Vilippus.

„Nõudlus kodutehnika ja väikeelektroonika kindlustamisele on kasvanud ka sel põhjusel, et investeeritakse kallimasse ja kvaliteetsemasse tehnikasse ning sellisel juhul on ka soov tehnikat võimalikult kaua tarbel hoida,“ lisas Klick Eesti jaemüügijuht Heigo Haab.