Börsiettevõte Nordecon langes märkimisväärsesse kahjumisse

2021. aasta oli kahtlemata väljakutsete rohke, ütles Nordeconi juht Gerd Müller. Foto: Ilmar Saabas

Ehitusettevõte Nordecon teatas, et detsembriga lõppenud kvartaliga teeniti Rootsist märkimisväärne kahjum ning varasemalt sõlmitud pikaajaliste lepingute kahjum on samuti surve all.