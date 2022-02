Internetipankade kasutamine võib olla häiritud. RIA olemasoleva info põhjal küberrünnakut ei kahtlusta

Lugeja teatas Ärilehele, et Swedbanki internetipanga kasutamine on tugevalt juba tunde häiritud. "Sisse logimine kas ei õnnestu või viskab süsteem kohe uuesti välja," sõnab ta.

Pank annab oma kodulehel teada, et lisaks võib olla häiritud ka poes kaardiga maksmine või pangaautomaatide töö. Panga kommunikatsiooni valdkonnajuht Martin Kõrv täpsustas, et päeva esimeses pooles oli tõrkeid mobiil-ID ja smart-ID kasutamises, kuid hetkel on tõrkeid panga serverite töös. "Oleme vea tuvastanud ja tegeleme aktiivselt selle kõrvaldamisega," lisas Kõrv.