„Euroopa majandust on sel talvel jahutanud omikroni kiire levik ning energiahindade tõusust ja pidevatest tarneahela häiretest tingitud inflatsiooniralli. Kuna need mõjud peaksid järk-järgult leevenema, prognoosime, et majanduskasv kiireneb taas juba sel kevadel. Hinnasurve püsib tõenäoliselt tugevana kuni suveni, pärast seda aga peaks inflatsioon aeglustuma, kuna energiahindade kasv pidurdub ja tarneraskused vähenevad. Ebakindlus ja riskid on aga endiselt suured,“ kommenteeris majandusvolinik Paolo Gentiloni.