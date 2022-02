Pesumaja hinnašokk: koroona pesude pesemisel oleme sama tähtsusega nagu eesliini töötajad

Pesumaja REA juhatuse liikmed Viktor Konošin ja Diana Ruudi tegid pöördumise valitsusele gaasienergia hinnašoki leevendamiseks. Pöördumises paluvad nad uuesti vaadata läbi võimalikud toetusmeetmed leevendamaks gaasienergiat tarbivate ettevõtete jätkusuutlikkust. Pöördutud on kohaliku omavalitsuse, valitsuse ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poole. Vastuseks on saadud, et valitsus on töötanud välja piisavalt meetmeid energiakriisi leevendamiseks ning neile on antud soovitusi võtta laenu.