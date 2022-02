Üks olulisemaid võtmenäitajaid, mida keskpangad jälgivad intresside tõstmise juures on see, mis toimub tööturul. Luikmel tõi välja, et euroala tööpuudus on sealjuures praegu kõigi aegade madalaim. "See tähendab, et palgaläbirääkimistel on eelised töötajatel. Just palgakasvu kaudu hakkavad praegused kõrged energiahinnad genereerima üldist hinnakasvu."