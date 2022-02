Synlabi juht: tuleb uus ebameeldiv tüvi. Pandeemia lõppu ei näe ma kuskilt

Ühe valitsuserakonna meelestatusest tundub, nagu pandeemia olekski peagi lõppemas. Ent täna (9.2) suri koroonasse 13 inimest ja haiglas on 413 koroonapatsienti. Kas pandeemia hakkab läbi saama? Mida teie arvate?



Meditsiiniringkonna esindajana julgen öelda, et ma ei näe seda pandeemia lõppu küll kuskilt. Arvan, et teatud kergenemine tekib meil kevadel. Oleneb, kas ja milline järgmine laine tuleb, aga mitte kellelgi pole täna seda infot, kas ja milline tuleb uus mutatsioon.

Jah, ma arvan, et uus mutatsioon tuleb. Olukorras, kus näeme, kuidas omikrontüve sees on kaks erinevat mutatsiooni ja inimesed on kaks korda kolme kuu jooksul haiged, ei näe ma, et pandeemia hakkaks otsa saama. Loomulikult me kõik otsime lootust, et äkki nüüd, sest omikrontüvi on läbipõdejatele kergem, aga haiglakohad täituvad praegu sellegipoolest.

Meil oli just Euroopa regionaalsete juhtidega riikide ülevaade ja me näeme, et nakatumise arvud lähevad enamikus Lõuna- ja Kesk-Euroopa riikides alla, v.a Saksamaal, kus nad pole veel haripunkti jõudnud. Me Eestis näeme, et arvud lähevad üles, ja mujal Ida-Euroopas lähevad samuti üles praegu.