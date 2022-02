Ehituskeemia ettevõtte juht: Kredex tühistas meie Ukraina klientide krediidilimiidi

Krimelte juht Jaan Puusaag rääkis Ärilehele, et Kredex otsustas tühistada paljude Ukraina klientide ekspordi kindlustuslimiidi ja neil, kel kindlustus jätkub, seda vähendada olulisel määral. Puusaag selgitas, et riik pakub läbi Kredexi teenust, millega kindlustatakse ekspordi risk kliendi maksejõuetuse vastu. Ta lisas, et kindlustus põhineb kliendi majandusnäitajate ja finantsaruannete analüüsile.

"Meie puhul räägime klientidest, kes ostavad kaupa regulaarselt, meie krediidilimiit kliendile on seotud kindlustuslimiidiga," sõnas Puusaag. Ta lisas, et krediidikindlustus on Eesti ekspordi üks olulisemaid alustalasid. "Nüüd on olukord, kus limiiti on otsustatud kas vähendada või tühistada kliendi majandusnäitajatest sõltumatult, sest Ukrainat kui sihturgu peetakse liiga riskantseks. Eksportiv ettevõte saab muidugi ise otsustada, võtta riski ja jätkata müüki, mida me ilmselt ka teeme," märkis Puusaag.

Puusaag väljendas hämmastust asjaolu üle, et Kredex Eesti riikliku asutusena on otsustanud Ukrainasse eksporti mitte toetada. "See ei lähe kuidagi kokku üldise vaimuga, kuidas lubame Ukrainat aidata. Sõnad ja teod ei lähe siin kokku," sõnas ta.

Ärileht küsis kommentaari ka Kredexilt ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt. Loo ilmumise hetkeks polnud kumbki amet vastanud.