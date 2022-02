Turundaja läbilöögist laias maailmas: „Minu jaoks on alati olnud vaid üks võimalus – minna kuni lõpuni.“

Kindlasti! Ambitsioon paneb inimese liikuma. Teadsin, et kui saan Eestis hakkama, siis õnnestub see ka mujal. Isiksuseomadused ja professionaalsed oskused olid selleks olemas. Neid omadusi on ühtmoodi vaja nii Eestis kui ka välismaal. Usaldasin ennast. Olin oma senistelt rahvusvahelistelt koostööpartneritelt palju õppinud ja loogika ütles, et kui teen sama hästi, kui teevad nemad, siis saangi hästi hakkama. Lisaks sain aru, et piiri taga tekiks suurepärane võimalus palju rohkem ja palju kiiremini õppida.

Niimoodi töötades õppisin tundma väga paljusid inimesi. Nagu ilmselt endagi elust tead, siis ühel hetkel, kui kellelgi tekivad põnevad töövõimalused, siis võid just sina neile meelde tulla. Frankfurdis, kus oli üks Dentsu peakontoreid, tekkis uus strateegiline äriüksus nimega Vizeum EMEA. Nad otsisid regionaalset strateegiajuhti, kes teenindaks kliente nagu Ferrero (Raffaello, Kinder Bueno, Tic Tac jne – toim), BMW ja VF grupp, kuhu kuuluvad näiteks Vans, Timberland ja The North Face. Tulin neile meelde ja kohe kandideerisin ka tööle.

Töötasin Dentsus, mis on rahvusvaheline grupp ning see võimaldas ligipääsu põnevatele inimestele, uuringutele, koolitustele jne. Kuna olen väga uudishimulik ja aktiivne inimene, siis kasutasin neid võimalusi ennast arendada ja maailmaga suhelda. Lisaks tegin Eestis palju töid, mis olid oma sisult rahvusvahelised projektid.

Targad on alati väitnud, et kõige paremini õpitakse siis, kui midagi nässu läheb. Too näiteks mõni hea Saksamaa õppetund.

Vastupidavus on üks mu tugevusi. Minu jaoks on alati olnud vaid üks võimalus – minna kuni lõpuni. Praegu, elukogemusega, võtan seda palju rahulikumalt. Lisaks on pere ja sõprade toetus ülioluline, ükskõik kui kaugel või lähedal nad on.

Saksamaal tekkis terve hulk olukordi, kus pidigi oma arvamust läbi suruma ja näitama oma kohalolekut. Nagu ikka, mõnel päeval tunned, et oled on top of the world, aga mingitel päevadel võib enesekindlus kukkuda üsna madalaks. Need on head võimalused inimesena kasvada.

Jube äge oleks öelda, et ei kartnud midagi… Kindlasti polnud see nii. Ärevustase oli oluliselt kõrgem. Ma olen Eestis sündinud ja üles kasvanud. Eestis on ikkagi minu inimesed. Seda võib nimetada ka mugavustsooniks.

BMW omakorda jäi töö sisult kusagile Ferrero ja VFi vahele. See on küll traditsiooniline ja globaalne bränd, kuid samas on nad tehnoloogiavaldkonna ühed liidrid. Meie ülesanne oli lansseerida BMW elektriautosid. i8 ja i3 tulid välja just tollel aastal. Kuna tegemist oli autoturu innovatsiooniga, siis olid nõudmised kommunikatsioonile väga kõrged.

Nii läkski! Kliendid olid niivõrd erinevad. Ferrero on perefirma, kus on tähtsal kohal traditsioonid. Nende heaks töötasid tipptasemel turundajad, kes esitasid küsimusi, millele polnud mul kohe vastuseid. Selline olukord kiirendab tohutult enesearengut.

Igasuguseid olukordi on olnud. Samas, õnneks või kahjuks polnud mul ühtegi epic fail’i, seda lihtsalt ei saanud regiooni strateegiajuhina endale lubada. Möödapanemisi tuleb ikka ette. Sellistel hetkedel pole vaja mõelda, et tulen väikesest Eestist ja kas ma ikka saan hakkama. Minu jaoks võttis see küll veidi aega, aga tegelikult tuleb enda jaoks läbi mõelda, et kui ma olen siin, siis see tähendab, et mind on siia vaja. Mind palgati, sest minusse usutakse. Päeva lõpuks, äri on äri!

Küll aga mäletan väga hästi oma esimest kohtumist Ferrero meeskonnaga. Kohal oli kogu regiooni tiim, keda on umbes 20 inimest. Nõupidamiste ruumis oli hästi pikk ja kandiline laud. Otsas istus turundusjuht. Ülejäänud kohtadele istusid need 20 ülikondades Itaalia meest, kelle vanus oli umbes 50+. Mina olin tunduvalt noorem ja ainuke naisterahvas. See oli korraga naljakas ja hirmuäratav.

Seal pidin end kõvasti tõestama. Tänapäeval enam ei tule selliseid asju eriti ette. Võrdsuse teema on kümne aastaga nii palju edasi läinud, eriti suurettevõtete juures. Kui mõtlen näiteks oma Londoni kogemusele, siis seal ei olnud kindlasti sarnaseid olukordi. Maailm on palju muutunud ja see on väga positiivne.

Kui töö sisule mõelda, kas siis saab öelda, et Eesti tippturundajate know-how on piisav, et astuda mastaapides suur samm edasi ja võtta globaalselt ette täielikke tippbrände? Kas algtõed jäävad samaks või muudab globaalsus midagi ka turundusmõtlemise rohujuure tasandil?

Algpunkt jääb samaks. Kommunikatsioonistrateegia väljatöötamise protsessi juhivad kolm lihtsat võtmeküsimust – mis, kes ja kuidas? Strateegia kvaliteet sõltub sellest, kui hästi osatakse nendele vastata, või veel paremini, kuivõrd need vastused erinevad konkurentide omadest ja loovad ainulaadse võimaluse.