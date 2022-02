Sutt: tagame, et ettevõtjad saaksid Ukraina partneritega koostööd jätkata

Eile teatas Krimelte juht Jaan Puusaag, et Kredex otsustas tühistada paljude Ukraina klientide ekspordi kindlustuslimiidi ja neil, kel kindlustus jätkub, seda vähendada olulisel määral. Ta lisas, et krediidikindlustus on Eesti ekspordi üks olulisemaid alustalasid. "Nüüd on olukord, kus limiiti on otsustatud kas vähendada või tühistada kliendi majandusnäitajatest sõltumatult, sest Ukrainat kui sihturgu peetakse liiga riskantseks," märkis Puusaag. Ta lisas, et otsus ei lähe kuidagi kokku üldise vaimuga, kuidas lubatakse Ukrainat aidata.