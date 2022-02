Enamikul olümpiamängudel võistlevatest sportlastest võivad vaid loota, et nad teeniksid kord nii palju, et katta aastetepikkuse treeningute, varustuse, ravi- ja reisikulud. Sellegipoolest võivad vähesed õnnelikud olümpiapoodiumile tõustes tasku pista priske summa, juhul kui nad on pärit õigest riigist.

Kümned riigid pakuvad boonuseid sportlastele, kes võidavad Pekingi olümpiamängudel ühe 327 medalist, mis on saadaval 15 spordialal.