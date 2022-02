Erakordselt suur haiguslehtede arv ei takista hüvitiste väljamakseid

Ajutised töövõimetushüvitised on haigus-, hooldus ja sünnitushüvitised ning neid maksti 2021. aastal 267 tuhandele inimesele kogusummas ligi 223 miljonit eurot. Haiguslehti hüvitati kokku 131 miljoni euro eest. Võrreldes 2020. aastaga kulus hüvitiste väljamaksmisele 31 miljonit eurot rohkem. Vaatamata sellele, et haiguslehtede arv on viimastel kuudel erakordselt suur ning lehti on prognoositust enam, kinnitab, et hüvitiste väljamaksmisel probleeme ei teki.