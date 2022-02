Tööinspektsiooni sõnul ilmestavad aasta algul surmaga lõppenud tööõnnetused valitsevat tööjõupuudust

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu sõnul näitab tööõnnetuste arv ühiskonnas valitsevat töökäte puudust. Ja iga toimunud tööõnnetus on liiga palju, eriti juhul kui see on surmaga lõppev.

Selle aasta alguses hukkusid Enefit Poweri tehases kaks töötajat, kui nad plaanilise raskeõli mahutis hooldustöö käigus ennast halvasti tundsid ja seejärel teadvuse kaotasid. Tööinspektsiooni esindaja sõnul on vara teha järeldusi, sest kriminaalmenetlus alles käib, kuid probleeme täheldati tehases juba varem. Miidla-Vanatalu sõnul on väga paljud tööõnnetused ennetatavad just nimelt läbi süsteemse lähenemise ja teadliku sisekontrolli. “Ma ei oska öelda, kas ettevõttel oli süsteem ohuolukordade kaardistamiseks ja analüüsiks, kuid need, kes seda kasutavad, suudavad ka paremini ennetada tööõnnetuste toimumist,” ütles Miidla-Vanatalu.

2021. aastal juhtus 3836 tööõnnetust ning 1019 neist olid rasked, 12 lõppesid surmaga. 2022. aastal on toimunud juba 191 tööõnnetust ja neli neist on lõppenud surmaga. Õnnetusi juhtub enim kaubanduses, metallitööstuses, ehituses ja puidutööstuses. Ja põhjused peituvad sageli selles, et töötaja kaotab kas kontrolli masina üle, kukub, või tekib füüsilise pingutuse tagajärjel vigastus.