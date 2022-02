CityBee sõsarfirma toob Eestisse uue autorenditeenuse

2017. aastal alguse saanud ettevõte Modus Group toob oma autorendi teenuse mõne kuu pärast ka Eestisse. Lukas Jurkšaitis, kes on ettevõtte "Urban Bee" osakonnajuht teates, et Eesti valiti kuna siin puudub sarnane teenus ja CtyBee projekt on möödunud edukalt.

"Eestis on juba üsna suur kogukond, kes kasutab autode jagamise teenust CityBee. See on meie jaoks oluline, sest nagu Leedus, saab ka Eestis MyBee CityBee rakenduse osaks ja muutub atraktiivseks alternatiiviks neile kasutajatele, kes on huvitatud täiendavatest autojagamisvõimalustest," ütleb Jurkšaitis pressiteates.

Esimese poolaastaga rentis ettevõte välja 500 sõidukit, millest 29 olid elektrilised. MyBee tegevjuhi sõnutsi eelistavad inimesed autojagamisteenust kuna see on lihtne ja mugav. "Puudub vajadus täita erinevaid pabereid, vormistada liisingulepinguid ja auto saad kätte samal päeval. Üle poole MyBee klientides jätkasid renditeenusega peale esimest kuud."

Nende autoparki kuuluvad nii Toyota, Alfa Romeo, Opel, Hyndai, VW, Ford, Nissan. Lisaks tulevikus hakatakse pakkuma ka kaubikurenti. Kõige soodsam rendiauto mida nad hetkel Vilniuses pakuvad on Toyota Yaris kuumaksega 197 eurot, juhul kui tasutakse maksimaalne sissemakse. Kuumakse sõltub sissemaksest ja läbisõidupiirangust.

Sõidukit rentides tuleb tasuda sissemakse 1000 kuni 4000 eurot, mida tagasi ei saa. Sissemakse arvestakse maha sinu igakuisest renditasust. See tekitab olukorra, kus tegelikuses on odavam rentida auto esindusest. Active varustusastmega 1.5 liitrise Toyota Yarise esinduse pakutav liisingu kuumakse on 165 eurot kuus. Hinnavõit esinduse ees on pea 45 eurot kuus.

MyBee küsib iga kuu jooksvate kulude katteks:

Kindlustus 32€

Hoolduskulu 23€

Rehvivahetus 25€

Lisaks lisanud aastane läbisõidupiirang mis on 15 000-30 000 kilomeetrit



Esindusest liisidest tuleb tasuda kindlustust ja kaskot, kuid need on igal autoomanikul erinevad.