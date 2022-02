Erigraafikuga kodulaenu saamiseks ei pea enam olema lastega paar

“Kinnisvara kiire hinnatõus on viimase aasta jooksul saanud paljudele inimestele takistuseks uue kodu ostmisel. Ennekõike selle probleemi lahendamiseks pakubki Bigbank nüüd ainsana võimalust erigraafiku alusel oma laenumaksed tulevikku ajatada,” selgitab Bigbanki Eesti juht Jonna Pechter. Siiani oli erigraafikuga kodulaenu võimalus mõeldud just noorte perede jaoks, kuid veebruarist on senised piirangud kaotatud. „Aasta turupraktikat tõestas, et senisest laiem ring Eesti inimesi soovib oma kodu ostuks erigraafikut kasutada. Nüüd on see võimalus avatud ka lastega üksikemale või lahutatud ja üksi elavale mehele – ühesõnaga kõigile.“