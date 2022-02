Kolleegid näevad, aga ei reageeri. Füüsiline vägivald töökohal eksisteerib Eestis tänase päevani

Töökiusu on raske tõendada, kui puuduvad jäljed juhtunust. Kui töötaja väidab, et teda kiusati, siis tööandja peab tõestama, et see nii ei olnud. “Tööandja asi on tõestada, et töökius ei leidnud aset,” kirjeldab töövaidluse protsessi tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu. Sellest võib järeldada, et seadus omakorda toetab töötaja kaitsmist.

Töötajal on võimalus oma õiguste eest seista, iseküsimus on, kas iga tavainimene ilma juristita seda ka suudab teha, sest töövaidluses tõendite otsimine ja faktide esitamine võib olla keerukas. “Kahjuks jäävad sageli inimeste väited paljasõnaliseks."

Hämmastav on, et väga harva teavitavad ühes meeskonnas töötavad kolleegid sellest, et kedagi kiusatakse. See on välja tulnud töövaidlustes, kui kutsutakse tunnistajaid kas komisjoni või kohtusse.