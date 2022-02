Talvine majandusprognoos: pärast aeglustumist hakkab majanduskasv taas hoogu koguma

Prognoosis eeldatakse, et praeguse nakkuslaine mõju majandusele on lühiajaline. Majandustegevus peaks hoo taas sisse saama, seda ka seetõttu, et tarnetingimused normaliseeruvad ja inflatsioonisurve on mõõdukas. Kui jätta kõrvale lühiajaline ebastabiilsus, siis on praeguse kasvufaasi põhialused jätkuvalt tugevad. Seda peaks toetama jätkuvalt paranev olukord tööturul, kodumajapidamiste säästud, endiselt soodsad rahastamistingimused ning taaste- ja vastupidavusrahastu täielik kasutuselevõtt.