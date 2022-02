"Keskpankurite kommunikatsioon on ülimalt kaalutletud ja ettevaatlik. Tuleneb see sellest, et üks vale sõna või vales kohas olev koma võib majanduses siblijaid panna mingis suunas sõna otseses mõttes amokki jooksma," märkis Peeter Koppel.

Foto: Ilmar Saabas