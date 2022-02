Sügisel tarbis 39% tallinlastest soovitust vähem elektrit

„Kui perioodil 2019-2021 on oma eluruumiga rahulolijate osakaal üldiselt kasvanud, siis väga rahul olijate osakaal on siiski iga aastaga kõikides eluruumi iseloomustavates näitajates langenud. Siin võib vaid oletada, et koroonakriis on mõjutanud ka inimeste ootusi oma eluasemele, sest kodus olemist on rohkem, mistõttu on ka eluaseme suurus, mugavused ja seisukord muutunud veelgi olulisemaks aspektiks,“ selgitas Beškina.