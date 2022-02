ERISAADE | Tulekul kortermajade soojustamise rahasadu – mida teha, et juba sügisel toetust saada?

Piisas vaid nädala alguses majandusminister Taavi Aasal ja rahandusminister Keit Pentus-Rosimannusel rääkida, et sügisest algab suur ning mitmeaastane majade soojustamise ning renoveerimise toetusprogramm, kui nende asutuste telefonid läksid punaseks. Juba küsiti, kuidas saaks ometi pihta hakata. Pole ka ime, sest selle talve elektri- ja küttearved on tuletanud meelde, et kortermajade renoveerimine säästlikumaks on väga oluline. Delfi „Erisaates“ selgitavad majandusministeeriumi elamumajanduse ekspert Raiko Puustusmaa ning Kredexi esindaja Joonas Kerge, mis on tulemas ja milliste ettevalmistustega võiksid ühistud juba praegu pihta hakata. Saatejuht on Raimo Poom.