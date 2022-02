Innovatsioon tervishoius vajab rohkem naisettevõtjaid

Päeva “Naised teaduses” tähistamist alustati ÜRO eestvedamisel 2015. aastal eesmärgiga tuua esile naiste ja tüdrukute rolli teaduse arengus. Euroopa Komisjoni 2021. aasta andmetel moodustavad naised vaid kolmandiku loodus-, täppisteaduste ning tehnoloogia erialade (STEM) lõpetajatest. Sooline lõhe mõjutab ka ettevõtlust, sest naised moodustavad Euroopa Liidus vaid 15.5% iduettevõtete asutajatest.

Lisaks sellele, et STEM-valdkondades on vähem naissoost lõpetajaid, seisavad nad sageli silmitsi ka takistustega rahastuse saamisel. Hiljutine uuring näitas, et Kesk- ja Ida-Euroopas läheb ainult 1% olemasolevast kapitalist naisasutajatega start-upidele ja 5% idufirmadele, kelle asutajad on mõlemast soost. Andmed näitavad ka seda, et naisettevõtjad teevad saadud rahaga rohkem, edastades meessoost ettevõtjaid kapitali tootlikkuse osas ja teenides ühe investeeritud euro pealt 96% rohkem tulu.

Naised moodustavad valdava enamuse Euroopa tervishoiutöötajatest (70-80%). Kesk-, Ida- ja Lõuna-Euroopas on naisarstide osakaal arenenud riikide seas suurim. Balti riikides, Poolas, Tšehhis, Slovakkias, Ungaris, Portugalis ja Sloveenias on enamus arstidest naised, ületades OECD keskmist 49%. Kuigi naisarstide töökogemus võib neid motiveerida uuendama tervishoiu süsteemi, on nende huvi ettevõtluse vastu vähem uuritud kui meeskolleegide oma. Naiste huvi ettevõtluse vastu on läbi ajaloo olnud madalam, kuid mitmed hiljutised suundumused on suurendanud naisettevõtjate arvu tervishoiu sektoris.