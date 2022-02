Talveks välja jäetud elektritõukeratta firma: oleme teadaolevalt ainus aasta läbilõikes kasumlik tõukeratta rendiäri

Talvel lumiste oludega on näha linnapildis, et Tuul on jätnud tõukerattad välja klientidele kasutamiseks. Mis on selle põhjuseks ja kui kasumlik see otsus on olnud? Kuidas see mõjutab lumelükkamist?

Tuul on olnud ka sel olnud talvel Tallinna inimestele sõiduvalmis hoolimata lumest ja kargetest temperatuuridest. „Meie jaoks on oluline, et tõukeratas poleks lihtsalt suvise aja lõbusõitudeks, vaid sellest kujuneks alternatiivne liikumisviis sisepõlemismootoriga sõiduvahendile. Soovime tasapisi autoga sõitmise harjumuse tõukerattaga liikumise vastu vahetada ning üheskoos vähendada linnamüra ja õhusaastet,” sõnas Tuule tegevjuht Jaan Kekišev. Nende eesmärkide poole liikumisel on oluline, et tõukerattaga sõitmine oleks võimalik aastaringselt olenemata ilmastikuoludest.