TS Laevad vastus rahandusministrile: kui toidupoes hind tõuseb, siis ei ole süüdi kaubanduskeskus

TS Laevad toonitab, et piletihinna kehtestab riik ise ja TSL tulud piletihinna otsesest tõusust või langusest ei sõltu.

„TSL ei saa ostetud parvlaevapiletilt ühtegi senti kahju ega kasu, kui riik hinda tõstab. Kujundlikult öeldes: kui toidupoes hind tõuseb, siis ei ole süüdi kaubanduskeskus, milles pood asub,“ selgitab TS Laevad juhatuse liige Indrek Randveer. „Kummaline on etteheiteks tuua äriettevõtte häid majandustulemusi. Sealjuures meenutagem, et TSL osales riigihankel, kus tegi kõige soodsama pakkumise. Ettevõte kaevati alapakkumise kahtlusega isegi Euroopa kohtusse.“

Riigi ning TS Laevad OÜ ja OÜ TS Shippinguga sõlmitud avaliku liiniveo leping ütleb ettevõtte sõnul selgelt, et teenuse osutamisega ei või vedaja teenida ülemäärast kasu. "Selle ärahoidmiseks on ministeeriumil lepingu järgi õigus nõuda ja vedajal kohustus maksta üleliigne toetus ministeeriumile tagasi koos intressidega. Selle punkti järgimiseks tellis Transpordiamet möödunud aastal analüüsi, et veenduda ülemäärase kasu teenimise hoidumisest. Tulemus oli ühene. 2016. aasta oktoobrist 2021. aasta oktoobrini pole TSL teeninud lepingu täitmisest ülemäärast kasu," sõnavad nad.