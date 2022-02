Euroopa keskpank hoiatas finantsasutusi Venemaa küberrünnakute eest

Reutersi andmetel on Euroopa Keskpank pöördunud EL-i laenuandjate poole, et testida nende valmisolekut võimalikuks sissetungiks nende arvutivõrkudesse. Agentuuri teatel viivad pangad läbi küberõppusi, et testida oma võimet tõrjuda Venemaa häkkerite võimalikku rünnakut. Selliseid kartusi jagavad Reutersi teatel ka teised lääneriigid.