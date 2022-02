Varajaste tuludeklareerijate sooviavaldused lõid maksu- ja tolliameti kodulehe umbe

Oluline teada





· Tulude deklareerimine algab 15.02. Deklaratsiooni esitamise tähtaeg on 2. mai.









· Enammakstud tulumaksu hakatakse tagastama alates 25.02 elektrooniliselt tulu deklareerinutele ja alates 18.03 paberil deklaratsioonide esitajatele.









· Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtaeg on 3.10.









· Maksuvaba tulu saab aastas kasutada kuni 6000 eurot. Aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400).









· MTA teenindusbüroodes on esimestel nädalatel oodata pikki järjekordi ja koroonaviiruse tõkestamiseks tuleb oodata õues. Seepärast ei soovita MTA esimestel nädalatel deklareerima tõtata. Büroosse tulles tuleb kanda maski.









· E-teenindusse ei saa enam siseneda pangalingi kaudu. Palume selleks kasutada ID-kaarti, Smart-ID-d või Mobiil-ID-d. Internetipanga kaudu tuludeklaratsiooni täitma minnes tuleb ennast uuesti autentida.









· Deklaratsioonis on eeltäidetud kinnisvaratehingud, kuid lisada tuleb seotusmaksumus ning kinnisvara võõrandamisega seotud kulud.









· Suurenes maksuvabastus füüsilisest isikust ettevõtjale. Kui varasemalt sai FIE omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulust, millest on tehtud dokumendiga tõendatud kulud, täiendavalt maha arvata kuni 2877 eurot, siis nüüd kuni 5000 eurot ning soodustus kohaldub ka töödeldud põllumajandussaadustele.









· 2021.aasta neljandas kvartalis saadud sünnitus- lapsendamis- või koondamishüvitise võib maksuvaba tulu hajutamiseks jagada kalendrikuudele ning 2022. aastale jääva osa deklareerida 2022. aasta tuludeklaratsioonis, mis esitatakse 2023. aastal.









· Täiendava kogumispensioni ehk III pensionisamba sissemaksetelt saab tulumaksu tagasi, kui sissemaksed moodustasid kuni 15% isiku Eestis maksustatavast tulust ja jäid alla 6000 euro aastas. Oluline on see, et tulumaksu saab tagasi ainult enda kontole tehtud sissemaksetest. Lapse kontole tehtud sissemaksetelt vanem maksusoodustust ei saa - tulumaksu saab tagasi ainult konto omanik ehk laps, kui tal oli maksustatavat tulu.









· Deklareerida tuleb välisriigist saadud tulu. Nii tulu, millelt ei ole välismaal tulumaks kinni peetud (A vormil tabelis 8.1) kui ka tulu, millelt on tulumaks juba kinni peetud (A vormil tabelis 8.8).









· Deklareerida tuleb ka krüptovara tehingutest saadud kasu. Oluline on seejuures, et krüptovara ei maksustata nagu väärtpabereid, vaid nagu vara. See tähendab, et inimene ei saa ühe tehingu kasumist maha arvata teiste tehingute kahjumit.









· Tuludeklaratsioonis deklareeritakse ainult investeerimiskontole (rahakontole) tehtud sissemaksed ja kontolt tehtud väljamaksed. Kui väljamakse ületab sissemakseid, siis tekib maksukohustus. Kui kalendriaasta jooksul investeerimiskontole sissemakseid ega investeerimiskontolt väljamakseid ei tehtud, tuleb tuludeklaratsiooni tabelis 6.5 teha vastav märge.