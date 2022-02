Millisele reale, mis infot panna? Kust andmeid saab? Kas kahjumeid saab maha arvestada? Mis asi on investeerimiskonto ning miks see hea on? Nendel teemadel kõneles saates "Tark investor" maksuekspert Ranno Tingas. Samuti vastasid lugejate küsimustele maksuameti esindajad.