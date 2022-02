Maxima hakkab vaktsineeritud töötajatele boonust maksma

„Kuigi vaktsineerituse tase Maximas on tänaseks jõudnud juba 72%-ni - mis on kõrgem kui Eesti keskmine -, on meie töötajaskonna hulgas endiselt veel inimesi, kes ei ole üldse ennast vaktsineerinud, kolmandik on jätkuvalt vaktsineerimata. Samal ajal on väga suur osa meie töötajatest eesliinitöötajad, kes peaksid saama parima kaitse, mis meil viiruse vastu on," rääkis Maxima Eesti personalijuht Lea Kimber.