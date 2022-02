Uuring: estlased hoiavad eurooplastest kõige vähem romantika arvelt kokku

Kokkuhoid armastuse arvelt?

Ligi kolmandik küsitletutest (31%) ütles, et romantilised üllatused või kohtinguõhtud on üks esimesi asju, mis ära jäetakse, kui kulutusi on vaja kärpida, samas kui Portugalis oleks seda nõus tegema peaaegu pooled (48%) vastanutest. Kreekas, Rumeenias, Hispaanias ja Iirimaal on vastajad samuti kärmed piirama romantilisi ekstravagantsusi, kui ajad on keerulised.

Eesti tarbijad kärbivad romantilisi kulutusi kõige vähem – vaid 13% vastanutest ütles, et nad teeksid seda. Taani, Norra, Austria, Soome ja Saksamaa tarbijad ütlesid samuti, et nad ei sooviks selliseid kulutusi kärpida.

Vanus loeb! Millenniumipõlvkonnast, kelle rahalised võimalused on tõenäoliselt väiksemad kui nende buumiajastu vanematel ja vanavanematel, kärbivad suurema tõenäosusega keerulistel aegadel romantilisi kulutusi. 37% millenniumilastest ütles, et see on üks kokkuhoiu kohti, kuid ainult 24% buumiajastul sündinutest nõustus sellega.

Kulutamine kiindumuse kindlustamiseks

Ühendkuningriigi ja Iirimaa tarbijad on need, kes abikaasa või elukaaslase kingitustele raha kulutades kõige tõenäolisemalt võlgadesse satuvad. Mõlemas riigis ütles 24% vastanutest, et selliste kingituste ostmine oli kõige levinum põhjus, miks nad võlgu jäid (Euroopa keskmine on 15%). Neile järgnesid Rumeenia, Hispaania ja Kreeka.

Kõige vähem satuvad armastuse pärast rahalistesse raskustesse Eesti tarbijad – vaid 5% ütles, et selline olukord võib tekkida. Järgnesid Austria, Ungari ja Läti tarbijad.