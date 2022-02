Arco Vara tütarfirma sõlmis 22 miljoni eurose ehituslepingu

Arco Vara teatas endale kuuluva ehitusfirma asutamisest jaanuarikuus. "Praeguseks oleme oma tütarettevõttega sõlminud esimese ehituslepingu, mille väärtuseks on 22 miljonit eurot ning Rannakalda objekti ehitusplatsil käivad ettevalmistavad tööd," kinnitas Arco Vara tegevjuht Miko Niinemäe.

Tema sõnul on Rannakalda nõudlik arendus. "Uus meeskond saab ülesandeks luua enam kui 100 kodu, mis asuvad ainulaadses, kuid ehituslikult väljakutsete rohkes asukohas," tõdes Niinemäe, kelle sõnutsi seab merekaldale ehitamine omad tingimused.

"Tuleb arvestada, et pinnas on vesisem ja liivasem, esialgu on seetõttu juba ligipääs objektile keerulisem. Lisaks korterelamutele on kinnistule ette nähtud omalaadne paviljon, mis jääb osaliselt maa sisse ja kuhu võib tulevikus ruumid saada kohvik, spordikeskus või mõni muu piirkonna inimesi teenindav koht," kirjeldas Niinemäe.

Kõik Rannakalda hooned on A-energiaklassist, elumajad on varustatud päikesepaneelidega, korterites on vesipõrandaküte ja soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Peatöövõtuga tegeleva ehitusfirma järele oli terviklikke elukeskkondi arendaval Arco Varal vajadus juba mõnda aega.

"Ehitusmahud kasvasid, meil on praeguseks arenduste ajakavas juba selged pikaajalised ehitusmahud. Samas polnud mitmed ehitusettevõtted valmis pikaajalisi ja mahukaid lepingud sõlmima. Kuna Arco Vara soovis olla ise oma ärilise ajakava peremees ja meil avanes võimalus kaasata uude ettevõtesse kogenud meeskond, siis viisime plaani ellu," rääkis Niinemäe. "Kindlasti jääb ka edaspidi uute kodude kvaliteet meie südameasjaks, meie eesmärk on seda koostöös oma ehitusfirmaga veelgi tõsta."

Arco Tarc OÜ on 100% Arco Vara AS tütarettevõte, mille prioriteediks on Arco Vara arendused, samas pole välistatud, et tulevikus hakkab Arco Tarc pakkuma ehitusteenust ka teistele arendajatele.

Arco Tarc alustab Rannakalda elamukvartali ehitustöödega veel sel kuul. Lähinädalatel algab ka Kodulahe Rannakalda elu- ja äripindade müük. Lammi 8 aadressile valmivasse Rannakalda uusarendusse ehitatakse 108 kodu, korterid on kuni viietoalised. Rannakalda etapi valmimine on planeeritud 2023 aasta lõppu. Investeeringu suuruseks on Arco Vara kavandanud 26 miljonit eurot.