Kodumaine Datafox kasvatas püsiteenuste mahtu ligi poole võrra üle 2,7 miljoni euroni

Datafoxi juhatuse liikme ja finantsjuhi Risto Kiilbergi sõnul on püsiteenuste maht kasvanud sarnases tempos juba kolmandat aastat, ulatudes tänaseks 44%-ni ettevõtte kogukäibest. „42-protsendist kasvu näitas teenuspõhise IT (IT as a Service) valdkond, kus klient saab kogu vajaliku IT-lahenduse kuutasu eest ilma, et peaks ise investeerima sentigi riist- ja tarkvarasse," ütles ta. „Kuna IT-seadmete müük oli mullu oodatust väiksem, siis kasvas ettevõtte müügitulu tervikuna vaid 1%, mis jäi alla meie prognoosidele. See näitab ilmekalt, et IT-d tarbitakse tänapäeval teenusena, mitte ei osteta lahendust välja nagu varem. Lisaks lükkus mitmete suuremahuliste projektide ja hangete täitmine käesolevasse aastasse, kuna IT-tootjad ei suuda tellitud seadmeid tarnida varem kui poole aasta pärast."