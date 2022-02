„Tallinna linna ja Harjumaa peale kokku alla saja valmis korteri, millest julgelt pooled on kallima hinnatasemega korterid ning teine pool on nurgapealsed ja pimedad korterid, kus hind on kõrgeks aetud, aga korter ei ole majasiseselt parim valik,” iseloomustab enneolematut, kuid märgilist olukorda Pindi Kinnisvara juht Peep Sooman.

„Laias laastus võib öelda, et 87 ühikut tähendab, et igas linnaosas on kümmekond valmisehitatud veel müümata korterit, mida on naeruväärselt vähe,” lisab ta.