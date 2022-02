Kullerfirma DPD juht: omikroni lai levik paneb ettevõtet pingutama. Pakid võivad siiski hilineda

„Praegune kõrge nakatumiste arv mõjutab paraku ka meie tööd: arvestatav osa töötajaid meie ligi 260 kullerite seast peab hetkel tööst eemale jääma. Jagame praegu oma ressursse ümber, et kõik piirkonnad saaksid õigeaegselt teenindatud, vajadusel värbame uusi kullereid,“ lausus DPD tegevjuht Remo Kirss . „Pakid siiski seisma ei jää ning kulleriteenus ei ole häiritud, kuid aeg on väga väljakutsete rohke ning mõni pakk võib kohale jõuda tavapärasest veidi hiljem," lisas ta.

Kirsi sõnul kiirema teenuse tagamiseks saavad DPD kliendid kasutada mõningaid võimalusi, mis aitavad korraldada pakivedu sujuvamalt. „Näiteks kliendil on võimalik märkida kohaletoimetamise aadressile kokkulepitud koht, kuhu kuller saab pakki kiirelt ja mugavalt jätta: näiteks eramajas terassile, või välisukse ette,“ soovitas Kirss.

Samuti on praegusel ajal heaks alternatiiviks just pakiautomaatide teenus, mis pakub kiiret ja ohutumat võimalust oma saadetised kätte saada. „Eelkõike aitab see vähendada kontakte, aga leevendab ka ajalise tööjõupuuduse muret,“ lisas Kirss.