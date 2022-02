Apple’i seadmeid on tööl äärmiselt mugav hallata

Lihtsus ja kontroll

Apple on teinud äriettevõtte vajadustega kõige paremini sobivate lahenduste leidmise imelihtsaks. Töötaja arvuti lisamine MDM-süsteemi aitab kaitsta ettevõtte äriteavet, säilitades samas oma isiklikke seadmeid tööks kasutava inimese privaatsuse. Kui seadmed on MDM-süsteemis, on võimalik ettevõttele kuuluvaid arvuteid kõrgemal tasemel kontrollida, kindlustades sealjuures töötajate privaatsuse. IT-spetsialistid saavad niimoodi hoida ettevõtte andmed kaitstuna. Seadmed teevad ise vahet, mis on tööga seotud ja mis isiklik teave. (Kui lõppkasutaja andmed on Managed Apple ID all, siis on see ettevõtte info. Kui aga lõppkasutaja Apple ID laadib andmed nt Dropboxi pilverakenduse kausta, on see isiklik teave.)