Uus ajastu: LHV hakkas pakkuma täiesti virtuaalset pangakaarti

LHV jaepanganduse juhi Moonika Maaringu sõnul on virtuaalkaart klientide hulgas oodatud alternatiiv. „Ühest küljest tahame pakkuda oma klientidele järjest rohkem keskkonnasäästlikke valikuid. Teisalt muudab virtuaalkaart meie kliendiks tulemise senisest veelgi kiiremaks ja mugavamaks, sest virtuaalkaart on kasutamiseks kohe valmis. See tähendab, et sisuliselt võib kasvõi poes olles otsustada, et avan endale LHV konto ja tellin virtuaalkaardi ning juba viie minuti pärast sellega maksta või raha välja võtta," selgitas Maaring.