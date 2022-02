Kust tellimusi otsida? Spetsialistide lood

Teenuste portaalis valivad töövõtja ja klient teineteise virtuaalturul, vaatavad kommentaare ja otsustavad, kas tehing tuleb või mitte.

GetaPro on Läti turul edukalt tegutsenud juba viis aastat ja eelmisel aastal jõudis portaal ka Eestisse. Mis tahes ala spetsialist saab registreeruda ja pärast profiili loomist pääseda ligi teda huvitavatele tellimustele. Mis kõige parem, see on nüüd täiesti tasuta! Ka klientidel on nüüd lihtsam elada – ülevaated aitavad valida spetsialisti ja motiveerivad tegijaid kvaliteetset teenust pakkuma.

Siiski on tehingute taga midagi enamat. Seal on lood tegijatest, kes otsisid, proovisid ja leidsid, mis neile meeldib.

GetaPro teenindusportaal kogus oma ajaveebi eelmisest aastast kaksteist sellist lugu ja jagas Delfiga väga huvitavaid leide.

„Head spetsialistid kipuvad kahtlema. Nad vajavad tuge. Tore, et meie portaalis leiavad eksperdid selle klientide arvustustest. Lõppude lõpuks ei kuule te töö tegemise ajal alati ausat arvamust. Ja portaali põhimõte on üles ehitatud arvustustele, nii et tegija teab alati, mis kliendile tema töö juures meeldis ja mida ta peaks parandama. Nende jaoks, kes tahavad areneda, on see hindamatu!

Me näeme ka, et inimesed tunnevad huvi teiste inimeste lugude vastu. Seepärast algatasimegi selliste artiklite sarja. Sageli on ju lugude taga sellest, mis teed pidi inimene läks, peidus suunanäitajad meie enda teele.“

Portaali kaasasutaja Juri Fridkin

Portaal teeb enamat kui lihtsalt professionaalide ja klientide kokkuviimine. Siin on tegijatel valik – võtta endale meelepärane töö, katsetada uut teenust, leida kliente, kui tellimusi on vähe, saada tagasisidet ja mõista, kuidas oma tööd paremaks muuta. Tegelikult on see võimas äritööriist vabakutselisena või äritegevuses alustamiseks ja edasiseks arenemiseks.

Töötajast vabaduseni