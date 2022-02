91-aastane staarinvestor ostis kahe miljardi dollari eest elektriauto aktsiaid

Riviani aktsia langes reedel 9% ja kokku on tänavu langenud 43%. Tipust on ettevõte kaotanud 67%, mis saavutati 16. novembril möödunud aastal, kui aktsia hind küündis 179,46 dollarini. tipp saavutati vähem kui nädal pärast esimest kauplemispäeva. Täna on aktsia turu eelne väärtus on 58,85 dollarit.