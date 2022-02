Investorid on hetkel ringmajanduse ärimudelitest väga huvitatud, ütles Swappie COO Emma Lehikoinen Ärilehele. Tarbijaelektroonika turg on tema sõnul läbimas faasi, kus suuremasse fookusesse tõuseb just kasutatud elektroonika. Nutitelefonide turg on hiiglaslik ning seetõttu pole ka kasutatud telefonide turu kasvul piiri ees, ütles ta.