Ülemiste keskuse juht: Bolt ja Wolt tapavad restoranikultuuri

Ma arvan, et kogu hinnastamine on valesti üles ehitatud. See on mugavusteenus mõnda tüüpi inimestele. Enamus teenustasust maksab restoran. Kui võtta, et see teenustasu on 20-25 protsenti ja restoranil kulub rendile umbes kümme protsenti tulust, siis rendileandjale tundub see suhe natuke ebaõiglane. Et platvormiomanikule makstakse 25 protsenti ja rendileandja saab 10 protsenti.