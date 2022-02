Aastaga langes töötute arv, töötuse periood aga pikenes

Tööjõus osalemise määr langes 2020. aastaga võrreldes 0,5 protsendipunkti (71,1%), mitteaktiivseid inimesi oli 282 300. Peamised mitteaktiivsuse põhjused olid pensioniiga, õpingud ja haigused või vigastused. „Heitunuid oli mullu oli 8900, mis tähendab, et isikuid, kes on kaotanud lootuse tööd leida, on võrreldes varasema aastaga ligi kaks korda rohkem," lisas Põlluäär.