Eesti tehnoloogiaettevõte pakub oma töötajatele 6-nädalast täiendavat tööpausi

"Kõik vähemalt viimased kolm aastat Veriffis töötanud inimesed on näinud ettevõtet väga erinevatel aegadel ja olukordades - nii headel kui rohkem väljakutsuvamatel perioodidel. Täiendava kuuenädalase tööpausiga julgustame neid võtma aega iseendale, et veelgi toetada iga meie töötaja personaalset arengut ja karjääriteed ettevõttes.

Veidi pikem tööpaus teatud aja tagant toetab vaimset tervist, võimaldab täielikult pühenduda endale, oma lähedastele, mõnele hobile või panustada mõnele muule hingelähedasele projektile, mida seni pole ette võtnud," rääkis Saag Veriffi missioonist tööpauside pakkumisel. "Selle täiendava sammuga soovime öelda meie tiimile "aitäh" nende pühendumuse, töö ja panuse eest Veriffi ehitamisel ja kasvatamisel."

Töötaja saab võtta kuue nädala pikkuse tööpausi iga kolme tööaasta järel ja see tuleb välja võtta tervikuna. See on mõeldud lisaks juba ettenähtud iga-aastasele puhkusele ja täiendavale seitsmele vabale päevale aastas, mida Veriff juba varasemalt oma töötajatele pakub.

Täna töötab Veriffi 46 erinevast rahvusest koosnevas meeskonnas Tallinnas, Tartus, New Yorgis, Londonis ja Barcelonas pea 400 inimest. Tallinna järel on Veriffi suurim kontor New Yorgis. Möödunud aastal kasvas Veriffi globaalne tiim üle 40%, Ameerika Ühendriikides meeskonna arv kahekordistus.

Veriff on globaalne tehnoloogiaettevõte, mis võimaldab organisatsioonidel luua usalduse oma klientidega, kasutades selleks tarka, täpset ja automatiseeritud isikusamasuse tuvastamise online-lahendust. Veriffi otsustussüsteem analüüsib sekunditega tuhandeid tehnoloogilisi ja käitumuslikke näitajaid. Ettevõtte tehnoloogia suudab tuvastada üle 10 000 isikut tõendava dokumendi enam kui 190 riigist.

2015. aastal Kaarel Kotkase asutatud Veriffi klientideks on rahvusvahelised ettevõtted peamiselt finantstehnoloogia, krüpto ja liikuvuse sektorist. Ettevõte on investeeringutena kaasanud pea 200 miljonit dollarit; teiste seas kuuluvad investorite hulka Accel, Alkeon, IVP, Mosaic Ventures, Nordic Ninja, Tiger Global, Y Combinator, Taavet Hinrikus jt.