Rendikorter bensiinijaamas? Ehitusse läheb Eesti suurim teenindusjaam

Olerex on viimase kahe aasta jooksul ehitanud üle kümne uue teenindusjaama. Möödunud aastal avas kütusemüüja uued jaamad Rakveres, Tallinnas, Iisakus, Iklas, Otepääl, Sauel ja Valgas, kevadel valmib uus jaam Harjumaal Turba alevikus.

Ülemöödunud aastal avas Olerex uue teenindusjaama Tartus Kvissentalis ja Kilingi-Nõmmel. Väo teenindusjaam saab olema arvult 102. Olerexi jaam Eestis.

Eesti suurima kütuste jaemüüja Olerexi müügivõrku kuulub 100 täisteenindusjaama ning kiirtanklat üle Eesti. 1994. aastal asutatud ettevõte põhineb 100% Eesti kapitalil ja annab tööd ligi kaheksasajale inimesele. Olerex on ainus Balti päritolu ettevõte, kellel on tanklad kõigis kolmes Balti riigis – lisaks Eestile kümme tanklat Lätis ja viis Leedus.