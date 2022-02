Pentus-Rosimannus: EL-i miinimummaksu rakendamine peab jääma riigile vabatahtlikuks

„Liitusime oktoobris OECD maksualgatusega, mis koosnes kahest poolest, üleilmsest miinimummaksust ja digimaksust. Kui miinimummaksu loodab Euroopa Komisjon juba järgmisel kuul kokku leppida, siis digimaks on praeguseks ära kadunud. Nii me OECD-s kokku ei leppinud,“ selgitas rahandusminister. „Eesti jaoks on jätkuvalt võtmetähtsusega, et miinimummaksu ja digimaksu kavandaks koos ja ideaalis viidaks ka koos ellu,“ sõnas rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.

„Ainult nii on loogiline tagada, et mõlema algatusega liitub arvestatav hulk riike – siis on sellega hõlmatud suurem osa rahvusvahelisest maksukeskkonnast ja ka võimalik kasu kõigi jaoks suurem,“ lisas minister.

Miinimummaksu siseriiklik rakendamine

Teise olulise teemana arutati rahandusministri sõnul miinimummaksu siseriikliku rakendamise üle. Kui OECD kokkuleppe alusel on iga riigi enda otsus, kas kohaldada miinimummaksu siseriiklikult või mitte, siis EL-i vastav eelnõu jätab liikmesriigid sellest valikust ilma.

„Oleme senistel läbirääkimistel saavutanud meie jaoks olulise tulemuse, et Eesti ettevõtte tulumaksusüsteem säilib ja midagi ei muutu ettevõtete jaoks, mille käive on alla 750 miljoni euro aastas. Kui selle kõrval muutub siseriiklikult kohustuslikuks ka miinimummaksu rakendamine Eestis tegutsevatele suurkorporatsioonidele, tähendaks see meile paralleelselt kahe maksusüsteemi rakendamist koos vastavate infosüsteemide ja eraldi kuludega,“ selgitas rahandusminister. "See ei oleks mõistlik ja tooks kaasa ebaproportsionaalselt suure kulu meie praegu väga efektiivsele maksukogumise süsteemile."

Euroopa Komisjon esitas 22. detsembril miinimummaksu direktiivi eelnõu, mille EL-i eesistuja Prantsusmaa loodab heaks kiita rahandusministrite märtsikuu kohtumisel.