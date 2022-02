Eestit on tabanud terav tööjõupuudus. Palgad kasvavad mühinal

Nõudlus uute töötajate järele on oluliselt suurenenud nii tööstuses kui teeninduses. Täitmata ametikohti on kõige rohkem hariduses, kaubanduses ja tööstuses. Sellel aastal peaks hõivatute arv suurenema ja tööpuudus alanema. Tööjõupuudus on kõige teravam ehituses. Töökäte puudus ehituses võib lähiaastatel veelgi süveneda, kui algab mitmete Euroopa Liidu poolt rahastatavate taristuprojektide ehitus.

Terav tööjõupuudus ja alampalga tõus hoiavad palgakasvu kiirena. Swedbanki hinnangul tõuseb keskmine netopalk sel aastal 6%. Viimastel kuudel on Swedbanki klientide netopalk tõusnud aastaga 8 protsendi võrra. Lisaks märgatavale materjalide ja energia hinnatõusule tuleb ettevõtjatel vastata tugevale palgasurvele. Tööstusettevõtete hinnang oma konkurentsivõimele on seni aga endiselt hea, kuna nõudlus on tugev ja suuremad tootmiskulud on võimalik kliendile edasi kanda.