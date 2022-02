Luba antud. Mõne aasta pärast tohib Eestis tuuleenergia tootmise mitmekordistada

Kolme aasta möödudes võib valmis ehitada ligi 1000 MW jagu tuuleparke aladele, mis on praegu kaitseväe kõrguspiirangute tõttu keelu all. Kaitseministeerium avalikustas tuuleparkide ehitamiseks kõrguspiirangute alt vabanevate alade kaardi. Piirangud kaotatakse kahes etapis. Kirde-Eestisse lubatakse tuulikud kahe aasta pärast, ülejäänud Eesti vabaneb kõrguspiirangutest 2025. aastal. Juba kahe aasta pärast saab Ida-Virumaal valmis ehitada seal praegu ootel olevad kolm tuuleparki. Need tuulepargid lisaksid Eesti tuuleenergiatootmisesse 290 MW võimsust, mis sisuliselt kahekordistaks praeguse tootmisvõimsuse. Eesti avamine tuuleparkidele läheb maksma 123 miljonit eurot.