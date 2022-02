Internetis investeerimissoovituste jagamine võib tuua tõsised tagajärjed

Investeerimissoovituste jagamine on eriti populaarne TikToki, Instagrami ja Redditi platvormidel, kus on esindatud just nooremad ja kogenematud soovituste andjad. Investeerimisfirma TIAA eelmisel aastal läbiviidud uuringust nähtub, et sotsiaalmeedia vahendusel levivaid finantsnõuandeid, sh aktsiasoovitusi, usaldab koguni 32% ameeriklastest.